Чемпион Европы Дмитрий Алиев опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги сезона-2021/22.

25 февраля в финале Кубка России он лидировал после короткой программы, но после произвольной занял четвертое итоговое место.

«Дорогие друзья! Промолчать, закрыться, спрятаться от этого всего... Наверное, это самое простое! В любом случае тебя найдут и напомнят, как ты возил весь сезон...

Я хочу сказать одно — рад, что для меня это закончилось. Можете меня считать слабым и никчемным, наверное, это даже будет справедливо. Не оправдал надежд — ни своих, ни тренерского штаба. Безусловно, мне за это стыдно. Как спортсмен я понимаю, что так нельзя кататься — даже во дворе с друзьями. Профессионал — это профессионал. Там где нужно, он сделает!

Я не скажу, что в этом сезоне целенаправленно отдал судьбу в чужие руки. Нет... Я просто не пользовался ни своими возможностями, да ничем практически. Каждый старт — лотерея... Не было старта, чтобы я себя ощущал так, как мне бы хотелось. Я знаю, что каждый спортсмен испытывает свое, перед каждым турниром всплывают новые проблемы, но с ними нужно справляться. У меня не получилось...

Я не жалуюсь и не хочу, чтобы мой комментарий расценивали так, будто я выжимаю из себя. Я просто этим всем хочу сказать — это спорт, и самое главное, это жизнь. Пока она меня кладет на лопатки...

Я хочу сказать большое спасибо людям, которые искренне разделяют мой путь и мою карьеру, которые способны преодолевать со мной многие вещи. Просто спасибо», — написал Алиев.

В этом сезоне 22-летний Алиев занимал пятое и девятое места на этапах серии «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России он занял девятое место.