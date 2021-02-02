Фигурист Алиев — об отмене ЧМ по фигурному катанию в 2020 году: «Чуть не прослезился»
Чемпион Европы и России-2020 по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, как отреагировал на отмену чемпионата мира из-за коронавируса.
«Конечно, как для спортсмена, отмена чемпионата мира стала для меня сложным моментом. Я был на пике и мне оставался один старт, хотелось отдать всего себя, погрузить всего себя в этот турнир. Я уехал в США на сбор перед чемпионатом прямо заряженным, и тут объявили, что его не будет. Я помню, что тогда я чуть не прослезился. Спортивная жизнь и так очень короткая, и все, что хочешь, не успеешь в нее уместить: где-то травма, где-то болезнь. А тут ты знаешь, что ты на пике формы, и отмена воспринимается как траур», — цитирует Алиева Olympic Channel.
12 марта 2020 года стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за резкого роста количества зараженных Covid-19. Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале.
Дополнительная информация:
https://www.olympicchannel.com/ru/stories/news/detail/%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю