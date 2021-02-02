Чемпион Европы и России-2020 по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, как отреагировал на отмену чемпионата мира из-за коронавируса.

«Конечно, как для спортсмена, отмена чемпионата мира стала для меня сложным моментом. Я был на пике и мне оставался один старт, хотелось отдать всего себя, погрузить всего себя в этот турнир. Я уехал в США на сбор перед чемпионатом прямо заряженным, и тут объявили, что его не будет. Я помню, что тогда я чуть не прослезился. Спортивная жизнь и так очень короткая, и все, что хочешь, не успеешь в нее уместить: где-то травма, где-то болезнь. А тут ты знаешь, что ты на пике формы, и отмена воспринимается как траур», — цитирует Алиева Olympic Channel.

12 марта 2020 года стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за резкого роста количества зараженных Covid-19. Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале.