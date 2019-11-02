ФФКР объяснила, за что у Загитовой сняли штрафной балл в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции

Федерация фигурного катания России (ФФКР) объяснила, почему олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова получила штрафной балл в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции.

У фигуристки сняли балл из-за того, что после финальной позы она опустила руку, и это посчитали как движение. Загитова начала с каскада тройной лутц + тройной ритбергер, на котором судьи поставили недокрут на втором прыжке и неверное ребро на лутце. Все остальные элементы — двойной аксель и тройной флип, вращения, дорожка были 4-го уровня.

Она набрала 74,24 балла, уступив своей соотечественнице Алене Косторной (76,55).