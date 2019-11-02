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ФФКР объяснила, за что у Загитовой сняли штрафной балл в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции

08:31
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Федерация фигурного катания России (ФФКР) объяснила, почему олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова получила штрафной балл в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции.

У фигуристки сняли балл из-за того, что после финальной позы она опустила руку, и это посчитали как движение. Загитова начала с каскада тройной лутц + тройной ритбергер, на котором судьи поставили недокрут на втором прыжке и неверное ребро на лутце. Все остальные элементы — двойной аксель и тройной флип, вращения, дорожка были 4-го уровня.

Она набрала 74,24 балла, уступив своей соотечественнице Алене Косторной (76,55).

Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/news/4700-rossijskie-figuristki-lidiruyut-v-grenoble-alena-kostornaya-pervaya-alina-zagitova-vtoraya.html

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