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Сегодня, 16:58

ФФККР выступила с заявлением по поводу решения CAS сохранить сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022

Виктория Кравченко
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Сборная России по фигурному катанию.
Фото Reuters

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на сайте опубликовала заявление по поводу решения CAS сохранить сборной России бронзу командного турнира Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.

«ФФККР искренне благодарит всех тех, кто боролся и отстаивал интересы наших спортсменов, тех, кто приложил все усилия для разрешения указанного дела в пользу российской команды, и тех, кто поддерживал и верил в наших спортсменов», — говорится в заявлении.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: Сайт ФФККР
Сборная России по фигурному катанию
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