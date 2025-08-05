Фигурное катание
5 августа, 13:12

ФФККР выразила соболезнования в связи со смертью Гришина

Игнат Заздравин
Корреспондент

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Александра Гришина.

О смерти Гришина 5 августа сообщила его супруга. Ему было 47 лет.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным и близким Александра Гришина! Александр был замечательным человеком, профессионалом с большой буквы, прекрасно разбирался в фигурном катании, понимал спорт, его комментарии всегда отличались глубиной и тактичностью... Для отечественного фигурного катания уход Александра Гришина — большая потеря! Светлая память о Саше Гришине — замечательном человеке и профессионале будет жить в наших сердцах...» — говорится в сообщении.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. 47-летний Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также чемпионатах мира и Европы по футболу.

Источник: ФФККР
Фигурное катание
