Коган заявил о диалоге ФФККР с ISU по вопросу допуска российских фигуристов

Генеральный директор ФФККР Александр Коган не стал делать прогноз на возможное возвращение фигуристов на международную арену. По его словам, федерация продолжает обсуждение допуска с Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Взаимодействие продолжается, обсуждение идет. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад», — отметил Коган.

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований под эгидой ISU действует с 1 марта 2022 года.