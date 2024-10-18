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Коган заявил о диалоге ФФККР с ISU по вопросу допуска российских фигуристов

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Генеральный директор ФФККР Александр Коган не стал делать прогноз на возможное возвращение фигуристов на международную арену. По его словам, федерация продолжает обсуждение допуска с Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Взаимодействие продолжается, обсуждение идет. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад», — отметил Коган.

Александра Трусова на&nbsp;чемпионате Европы-2022. В Лозанне закончился совет ISU. Официальных новостей нет, но, по слухам, россиян снова «забанили»

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований под эгидой ISU действует с 1 марта 2022 года.

Источник: ТАСС
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