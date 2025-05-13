ФФККР утвердила календарь соревнований на сезон-2025/26

Федерация фигурного катания на коньках России утвердила календарь соревнований в сезоне-2025/26.

Контрольные прокаты сборной команды России состоятся 26-29 сентября в Санкт-Петербурге.

Этапы «Гран-при России» пройдут с 24 октября по 24 ноября. Первый этап — «Звезды Магнитки» (24 октября — 27 октября), второй — «Красноярье» (31 октября — 3 ноября), третий — «Идель-2025» (7 ноября — 10 ноября), четвертый — «Золотой конек Москвы» (14-ноября — 17 ноября), пятый — «Сердце Сибири» (21 ноября — 24 ноября).

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 22 декабря. Командный турнир «Кубок Первого канал» запланирован на 18-23 марта 2026 года. Турнир шоу-программ «Русский вызов» состоится в Москве 27-29 марта 2026 года.