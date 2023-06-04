Источник: ФФККР отпустила Дэвис и Смолкина в другую страну

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили спортивное гражданство, утверждает The Skating Lesson.

По данным источника, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отпустила Дэвис и Смолкина, они будут выступать за другую страну. По предварительным данным, спортсмены намерены представлять Грузию.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.