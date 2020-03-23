ФФККР опубликовала обращение к фигуристам и тренерам в связи с коронавирусом

Федерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте разместила специальное обращение, адресованное спортсменам, тренерам, специалистам и любителям фигурного катания.

«В связи с пандемией коронавируса Федерация фигурного катания на коньках России выражает озабоченность создавшейся ситуацией и заверяет, что здоровье спортсменов, тренеров, всех членов нашего спортивного сообщества является главным приоритетом и имеет первостепенное значение.

Из-за неблагоприятной ситуации, вызванной распространением коронавируса, Федерация фигурного катания на коньках России призывает спортсменов, тренеров, специалистов, любителей фигурного катания соблюдать меры безопасности, следовать всем рекомендациям Правительства РФ, Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России.

ФФККР следит за развитием ситуации и будет оперативно сообщать обо всех изменениях.

Мы выражаем искреннюю поддержку всем спортивным федерациям фигурного катания в мире. Надеемся, это испытание еще больше сплотит и объединит нашу спортивную семью!

Желаем всем крепкого здоровья! Не терять оптимизма! Берегите себя!" - говорится сообщение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список