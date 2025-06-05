ФФККР объявила основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2025/26

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала основной состав сборной страны на сезон-2025/26.

В национальную команду в женском одиночном катании вошли Софья Акатьева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова и Анна Фролова. У мужчин в сборную попали Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.

В национальную команду в парном катании вошли Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко и Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

В танцах на льду в сборную попали Александра Степанова/Иван Букин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Василиса Григорьева/Евгений Артющенко.

Главным тренером сборной России в сезоне-2025/26 также будет Елена Чайковская. Старший тренер в парном катании — Валерий Артюхов, в женском одиночном катании — Галина Голубкова, в мужском одиночном — Татьяна Тарасова.