ФФККР объявила формат соревнований Кубка Первого канала
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила формат соревнований Кубка Первого канала.
Как сообщается на сайте ФФККР, в рамках соревнований запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы будут бороться две команды.
Расписание соревнований:
25 марта — прыжковый фестиваль
26 марта — короткие программы
27 марта — произвольные программы
Начало прыжкового фестиваля в 18.00 мск, командные соревнования в 17.00 мск. Подробнее о регламенте и составах будет сообщено дополнительно.
Кубок Первого канала пройдет 25-27 марта в Саранске на льду «Саранск Арены».
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