ФФККР объявила формат соревнований Кубка Первого канала

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила формат соревнований Кубка Первого канала.

Как сообщается на сайте ФФККР, в рамках соревнований запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы будут бороться две команды.

Расписание соревнований:

25 марта — прыжковый фестиваль

26 марта — короткие программы

27 марта — произвольные программы

Начало прыжкового фестиваля в 18.00 мск, командные соревнования в 17.00 мск. Подробнее о регламенте и составах будет сообщено дополнительно.

Кубок Первого канала пройдет 25-27 марта в Саранске на льду «Саранск Арены».