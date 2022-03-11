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Сегодня, 16:24

ФФККР объявила формат соревнований Кубка Первого канала

Анна Горшкова
Корреспондент

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила формат соревнований Кубка Первого канала.

Как сообщается на сайте ФФККР, в рамках соревнований запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы будут бороться две команды.

Расписание соревнований:

25 марта — прыжковый фестиваль

26 марта — короткие программы

27 марта — произвольные программы

Начало прыжкового фестиваля в 18.00 мск, командные соревнования в 17.00 мск. Подробнее о регламенте и составах будет сообщено дополнительно.

Кубок Первого канала пройдет 25-27 марта в Саранске на льду «Саранск Арены».

Источник: https://fsrussia.ru/news/6062-kubok-pervogo-kanala-format-sorevnovanij.html
Фигурное катание
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