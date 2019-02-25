ФФККР - о составе сборной России: "Заявка на ЧМ может быть отправлена в расширенном виде, а дальше возможно что угодно"

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина в ответ на вопрос корреспондента "СЭ" о выборе состава на предстоящий чемпионат мира сказала, что "еще ничего не известно" и допустила возможность изменений в списках и после отправки заявки организаторам.

Дедлайн истекает сегодня, а ранее генеральный секретарь ФФКР Александр Коган заявил, что состав будет объявлен 25-26 февраля.

– Сегодня или завтра должен быть объявлен состав на чемпионат мира по фигурному катанию...

– Не факт. Еще ничего не известно. До чемпионата мира целый месяц.

– Будет ли заседание, на котором определится состав или пресс-конференция и с его оглашением?

– Пока не могу сказать. Возможно, и будет. Чтобы журналисты могли рассуждать о составе, нужна фактура, ее пока нет.

– Как быть с дедлайном ISU, который истекает сегодня в 14:00?

– Заявка может быть отправлена в расширенном виде, а дальше возможно что угодно – люди же могу травмироваться, например. Это не будет конкретный список из трех человек в каждом виде. (Дмитрий Кузнецов)

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