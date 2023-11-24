Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:30

ФФККР назвала состав участников Кубка Первого канала среди юниоров

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стал известен состав участников Кубка Первого канала среди юниоров. Турнир пройдет 9 декабря во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.

Одиночное катание, юниоры

1. Арсений Федотов (Москва)

2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург)

3. Эдуард Карартынян (Краснодарский край)

4. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург)

5. Никита Малютин (Москва)

6. Лев Лазарев (Москва)

Запасные:

1. Кирилл Кропылев (Москва)

2. Александр Семков (Санкт-Петербург)

Одиночное катание, девушки

1. Маргарита Базылюк (Москва)

2. Алиса Двоеглазова (Москва)

3. Алена Принева (Москва)

4. Виктория Морозова (Московская обл.)

5. София Дзепка (Москва)

6. Агата Петрова (Санкт-Петербург)

Запасные:

1. Екатерина Ципухина (Нижегородская обл.)

2. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург)

Танцы на льду

1. Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов (Москва)

2. Анна Коломенская / Артем Фролов (Московская обл.)

3. Анна Щербакова / Егор Гончаров (Москва)

4. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин (Москва)

Запасные:

1. Елизавета Малеина / Матвей Самохин (Московская обл.)

2. Арина Горшенина / Илья Макаров (Москва)

Парное катание

1. Анастасия Чернышева / Владислав Вильчек (Москва)

2. Кира Доможирова / Илья Вегера (Пермский край)

3. Таисия Щербинина / Артем Петров (Пермский край)

4. Варвара Черемных / Даниил Бутенко (Москва)

Запасные:

1. Анна Москалева / Артем Родзянов (Санкт-Петербург)

2. Алиса Блинникова / Алексей Карпов (Санкт-Петербург)

Фигурное катание
1
0
Читайте также
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Мизулина заявила о трех уголовных делах в отношении Шарлота
Появились подробности задержания подмосковных чиновников
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров сообщил, что 17 декабря выйдет на лед на коньках

Трусова объяснила, почему решила заниматься стрип-пластикой

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости