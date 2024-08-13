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Фетисов — о смерти Писеева: «Большая потеря и утрата для отечественного спорта»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на смерть бывшего президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева.

«Мои соболезнования семье и близким. Управленец советского уровня, один из уважаемых, непростой человек всегда со своими мнением и пониманием ситуации. Мы работали вместе в период восстановления системы спорта в стране, и опыт его был очень полезен мне, когда мы в рабочем режиме готовили заявку сочинской Олимпиады. Большая потеря и утрата для отечественного спорта. Много сделавший для развития фигурного катания в том состоянии, которое оно сейчас есть», — приводит слова Фетисова ТАСС..

В понедельник ФФККР сообщила о смерти Писеева, бывшему президенту федерации было 82 года. С 1989 по 1992 год Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР, с 1992 по 2010 год являлся главой ФФККР. В период с 2010 по 2014 год он занимал пост генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России. С 1992 года был членом исполкома Олимпийского комитета России.

Источник: ТАСС
Вячеслав Фетисов
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