Фетисов — о решении ISU о недопуске спортивных пар и танцевальных дуэтов: «Обидно, как с нами обращаются»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске российских спортивных пар и танцевальных дуэтов к отбору на Олимпиаду-2026.

«Это ужасная новость. Каждый день международные спортивные организации принимают какие-то новые иезуитские решения. Это полнейшее попирание всех прав: человеческих, спортивных, любых. На что нам можно надеяться, когда федерация то отсылает к Международному олимпийскому комитету, то сама принимает решение, это игра над общественным мнением. Обидно, как с нами обращаются», — цитирует Фетисова ТАСС.

13 мая ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В число этих спортсменов вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. При этом ISU не допустил к отбору российские спортивные пары и танцевальные дуэты.