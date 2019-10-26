Феерический прокат короткой программы от Ханю на 109,6 балла. Это лучший результат в сезоне у одиночников

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал лидером после короткой программы у мужчин на канадском этапе «Гран-при», получив за прокат 109,6 балла.

Полученный японским учеником Брайана Орсера результат стал лучшим у мужчин в сезоне-2019/20. Примечательно, что за четверной сальхов Ханю получил от арбитров бонусные 4,43 балла, а за тройной аксель — 4 балла.

Россиянин Андрей Лазукин с 78,99 балла занимает шестое место. Произвольную программу мужчины покажут 27 октября в 04.32 по московскому времени.