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Сегодня, 15:19

Ученик Тутберидзе Федотов — о появлении в группе Мозалева: «Приятно, что к нам присоединился такой сильный спортсмен»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Арсений Федотов прокомментировал свое выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Саранске и высказал мнение о появлении в группе Этери Тутберидзе Андрея Мозалева.

«Хоть баллы и самые лучшие, но в прокате все-таки были недочеты, так что есть к чему стремиться. Я старался на таких соревнованиях откататься на свой максимум, в целом я всегда стараюсь показать свой максимум. В прошлом году я приезжал сюда без статуса и не так волновался, как сейчас. А теперь я лидер, действующий победитель.

Всегда разгоняю кровь перед соревнованиями, бегаю. Андрей Мозалев? Особо еще ничего не устраивали с ним, прыжковых баттлов не было, но приятно, конечно, что к нам присоединился такой сильный спортсмен», — сказал Федотов.

Федотов набрал 87,78 балла за прокат и занимает промежуточное первое место.

 
Арсений Федотов. Первенство России среди юниоров: расписание и трансляции 6 февраля

 

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Арсений Федотов
Этери Тутберидзе
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