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Федор Федотов и Татьяна Волосожар стали победителями шоу «Ледниковый период»

20:55
Агата Муцениеце, Александр Энберт, Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Агата Муцениеце, Александр Энберт, Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Актер Федор Федотов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар стали победителями «Ледникового периода». В финале пара получила девять очков от жюри и шесть очков от зрителей.

Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников получили по семь баллов от судей и зрителей и заняли второе место на проекте.

Третье место заняли три пары: фигуристка Оксана Домнина и актер Кирилл Зайцев, фигурист Александр Энберт и актриса Агата Муцениеце, а также фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин. В сумме все они получили по 13 баллов.

Медведевой и Милохину также достался приз зрительских симпатий.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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