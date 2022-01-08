Федор Федотов и Татьяна Волосожар стали победителями шоу «Ледниковый период»
20:55
Актер Федор Федотов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар стали победителями «Ледникового периода». В финале пара получила девять очков от жюри и шесть очков от зрителей.
Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников получили по семь баллов от судей и зрителей и заняли второе место на проекте.
Третье место заняли три пары: фигуристка Оксана Домнина и актер Кирилл Зайцев, фигурист Александр Энберт и актриса Агата Муцениеце, а также фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин. В сумме все они получили по 13 баллов.
Медведевой и Милохину также достался приз зрительских симпатий.
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю