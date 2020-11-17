Федерация подтвердила, что «Гран-при России» пройдет со зрителями

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков в ходе пресс-конференции перед «Гран-при России», который пройдет в «Мегаспорте» 20-22 ноября, подтвердил, что соревнования пройдут со зрителями.

— К сожалению, в США из-за ситуации с коронавирусом не удалось провести этап со зрителями. В этом сезоне нам пришлось принимать неординарные решения для сохранения календаря, мы вынуждены сейчас согласовывать с ISU в том числе состав участников и судейской бригады. Но главное, мы очень рады, что московский этап будет проходить при зрителях, конечно, с учетом всех ограничений. Спортсмены будут жить в определенном месте, пользоваться отдельными лифтами, чтобы попадать сразу в «чистую зону». (Дмитрий Кузнецов)