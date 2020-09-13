Федерация отказалась от выставления оценок на контрольных прокатах в Москве

Как стало известно «СЭ», в этом году на контрольных прокатах фигуристов в «Мегаспорте» судьи впервые за несколько лет не выставляют баллы и не ранжируют участников по местам. Причина, как объяснил источник, в нежелании допускать публичное сравнение и оценку фигуристов сборной по итогам «по сути тренировочных выступлений». На этот раз судьи ограничились лишь разбором выступлений и впоследствии поставят в известность о своих замечаниях спортсменов.

В федерации подтвердили, что конкретной оценки в этом году фигуристы не получают:

— У спортсменов будет разбор после каждого вида, они узнают о том, что нужно подправить. Это контрольные прокаты. Нет никакой новости в том, что здесь нет официальных баллов, — пояснили в пресс-службе.

Три недели назад на контрольных прокатах юниоров распечатки с баллами вручались фигуристам, тогда «СЭ» удалось выяснить, что их выиграли Артем Ковалев из «Ангелов Плющенко» и Софья Самоделкина из ЦСКА. (Дмитрий Кузнецов)