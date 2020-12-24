Федерация фигурного катания России рассматривает возможность проведения серии турниров после Нового года

Генеральный директор ФФКР Александр Коган и президент Александр Горшков в разговоре с журналистами после жеребьевки чемпионата России поделились планами отбора россиян в сборную на чемпионат мира.

— Можно ли говорить, что Челябинск будет не единственным в системе отбора на чемпионат мира?

Александр Горшков: Я бы сейчас об этом не говорил. Будем смотреть.

— Но в даты чемпионата Европы будет некий турнир?

Александр Коган: Это уже следующий вопрос. У нас есть планы не одного турнира, а нескольких, которые преследуют цель, о которой говорит Александр Георгиевич. Это сохранение спортивной формы наших фигуристов. (Дмитрий Кузнецов)