Федерация фигурного катания России рассматривает возможность проведения серии турниров после Нового года
Генеральный директор ФФКР Александр Коган и президент Александр Горшков в разговоре с журналистами после жеребьевки чемпионата России поделились планами отбора россиян в сборную на чемпионат мира.
— Можно ли говорить, что Челябинск будет не единственным в системе отбора на чемпионат мира?
Александр Горшков: Я бы сейчас об этом не говорил. Будем смотреть.
— Но в даты чемпионата Европы будет некий турнир?
Александр Коган: Это уже следующий вопрос. У нас есть планы не одного турнира, а нескольких, которые преследуют цель, о которой говорит Александр Георгиевич. Это сохранение спортивной формы наших фигуристов. (Дмитрий Кузнецов)
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