Федерация фигурного катания России получит в 2021 году 150 миллионов рублей от генерального партнера

В Единой информационной системе в сфере закупок появился контракт, подписанный между Федерацией фигурного катания России и провайдером цифровых услуг «Ростелекомом». По нему компания выплатит 150 миллионов рублей федерации в 2021 году в качестве генерального партнера.

Эта сумма повторяет объем спонсорского вклада в 2020 году. В 2019-м ФФККР заработала на контракте 120 миллионов. «Ростелеком» является спонсором с 2009 года.

Согласно сайту системы, договор был заключен 22 декабря 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2021-го. Других подробностей не сообщается. Последний контракт между федерацией и компанией, который находился в открытом доступе, датирован 2018 годом.

Тогда сообщалось, что статус генерального партнера дает право на нанесение логотипа на тренировочную форму и инвентарь спортсменов, размещение логотипа на наружной рекламе и печатной продукции, четыре рекламных борта во время соревнований и другие.

(Дмитрий Кузнецов)