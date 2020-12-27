Федерация фигурного катания России объявила о новых турнирах и правилах отбора в сборную на ЧМ

Сегодня в Челябинске прошло заседание исполкома ФФКР. Он принял решение об автоматическом попадании в сборную на чемпионат мира лишь победителей чемпионата России в каждом виде.

— В связи с отменой чемпионата Европы и неопределенной ситуацией по проведению чемпионата мира, решение по которому будет принято на совете Международного союза конькобежцев (ISU) 28 января, по предложению тренерского совета победители чемпионата России 2021 года автоматически ходят в состав сборной России на чемпионат мира, при условии, если он состоится, — говорится в решении.

По словам руководителя федерации Александра Горшкова, рассматривается план дополнительных соревнований для взрослых и юниоров — три турнира, которые состоятся в феврале и марте. Так как речь идет об отборе на чемпионате мира, понятно, что лидеры сборной должны участвовать во взрослых турнирах.

«Федерация делает все, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Мы прежде всего исходили и исходим из интересов наших тренеров, спортсменов, делаем все возможное, чтобы спортсмены соревновались», — сказал Горшков журналистам.

Чемпионами России стали Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин.

(Дмитрий Кузнецов)