Федерация фигурного катания России подвела итоги выступлений российских фигуристок на «Гран-при России». В числе прочего в отчете говорится о выступлении Александры Трусовой.

— Прокат произвольной программы Александра Трусовой хочется просто забыть. Фигуристка занимала третье место после короткой программы и надеялась в произвольной исправить ситуацию, как это уже случалось на предыдущих стартах. Но четверные в этот вечер не пошли — ни сальхов, ни лутц, ни тулуп... Помарок в прокате было много — в итоговом протоколе значится 6 дидакшен.

Однако стоит отметить, Трусова заявила в произвольной самый сложный контент из того, что планировали катать все участники московского этапа. На четыре четверных (в изначальной заявке было три четверных. — Прим. «СЭ») не решился никто, включая лидеров мужских соревнований. Но заявить — одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, — это другая история, — говорится на сайте федерации.

В итоге Трусова набрала по итогам «Гран-при России» 198,93 балла и стала четвертой.