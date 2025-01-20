Федерация фигурного катания России находится в контакте с ISU по поводу получения нейтрального статуса российскими спортсменами

Источники «СЭ» объясняют снятие российских танцевальных пар с финала «Гран-при» в преддверии борьбы за получение нейтрального статуса и участия в олимпийского отборочном турнира тем, что «ехать на него нет необходимости».

Насколько известно «СЭ», Федерация фигурного катания России и ISU находятся в контакте по поводу заявок и нейтрального статуса для российских фигуристов, при этом сценарий с отказом в поданных заявках на отборочный олимпийский турнир в Пекине источники считают маловероятным. За основу в спортивных критериях отбора будут взяты результаты чемпионата России.

Ранее стало известно, что с финала «Гран-при» в Красноярске снялись Хавронина/Нарижный, Худайбердиева/Базин и Степанова/Букин.