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Федерация фигурного катания России: Документов о переходе Трусовой в академию Плющенко у нас нет

14:23
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-атташе федерации Ольга Ермолина прокомментировала «СЭ» информацию о переходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом сегодня сообщило издание Sport24 со ссылкой на анонимные источники.

— Сейчас карантин, все закрыто. Никаких документов о переходе мы не получали. Официально обо всех переходах станет известно после 1 июня, — сказала Ермолина. (Дмитрий Кузнецов)

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

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