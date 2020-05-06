Федерация фигурного катания России: Документов о переходе Трусовой в академию Плющенко у нас нет

Пресс-атташе федерации Ольга Ермолина прокомментировала «СЭ» информацию о переходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом сегодня сообщило издание Sport24 со ссылкой на анонимные источники.

— Сейчас карантин, все закрыто. Никаких документов о переходе мы не получали. Официально обо всех переходах станет известно после 1 июня, — сказала Ермолина. (Дмитрий Кузнецов)

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко