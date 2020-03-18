Федерация фигурного катания на коньках России отменила все соревнования

Федерация фигурного катания на коньках России на своем официально сайте объявила об отмене всех внутренних соревнований до конца сезона-2019/20.

Ранее из-за распространения коронавируса был отменен чемпионат мира в Монреале.

- Принимая во внимание отмену (или перенос на неопределенный срок) чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале (Канада), — говорится в сообщении, — и чемпионата мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде (США), а также в связи с введением режима повышенной готовности и принимаемыми мерами по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Российской Федерации, приостанавливающими проведение любых спортивных мероприятий (Приказ Министра спорта РФ №216 от 16.03.20), Федерация фигурного катания на коньках России информирует об отмене всех всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в регионах РФ до конца спортивного сезона-2019/2020.

В существующей на данный момент ситуации необходимо обеспечить спортсменами, тренерами и специалистами строгое выполнение всех ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, включая отказ от поездок за рубеж, соблюдение требований личной гигиены и постоянный контроль за состоянием здоровья и т.п.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список