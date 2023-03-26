Федченко рассказала, как прошло заседание комиссии по этике о словах Плющенко в адрес судей

Тренер чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала о том, как прошло заявление комиссии по этике о словах Евгения Плющенко. Олимпийский чемпион был недоволен тем, как судили его спортсменок на юниорском первенстве России.

«Заседание комиссии по этике было, решения, которые были приняты, переданы в Федерацию фигурного катания России. Дальше будет Президиум. Информация пока внутренняя. В этот момент я была на Спартакиаде, а свою позицию я уже озвучивала. Дальше уже вопрос к комиссии по этике. Плющенко присутствовал онлайн? Честно говоря, не знаю. Вопрос к Евгению Викторовичу. Были разные возможности присутствия, все участники присутствовали в том виде, в котором хотели. У меня конкретной позиции нет, я свое мнение высказала. То, что сейчас происходит — я за этим не слежу, у меня много маленьких спортсменов, мы с ними работаем, у них еще сезон два месяца длиться будет. У меня просто нет времени следить за развитием ситуации», — сказала Федченко.

16 февраля ученица Федченко Алина Горбачева выиграла турнир России среди юниоров, после чего Плющенко раскритиковал судейство на соревнованиях и заявил, что его ученицы могут перейти в другие сборные.