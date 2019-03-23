Фантастический прокат Ханю на чемпионате мира. Видео

Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал серебро на домашнем чемпионате мира в Сайтаме. 24-летний спортсмен набрал 300,10 балла по сумме двух программ, показав лучший результат в сезоне.

В произвольной программе Ханю хорошо исполнил четверной риттбергер, тройной риттбергер, четверной тулуп, каскад четверной тулуп+тройной аксель, тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной аксель + ойлер+ тройной флип.

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