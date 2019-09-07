Фанаты Загитовой, Трусовой и Косторной подготовили своим кумирам яркую поддержку. Фото

За 3,5 часа до начала женской короткой программы на контрольных прокатах в Лужники поклонники начали размещать еще на пустой арене баннеры в поддержку любимых фигуристок.

Активнее всех оказались фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой, двукратной чемпионки среди юниоров Александры Трусовой и победительницы юниорского Финала «Гран-при» — 2018/19 Алены Косторной.

Загитова выйдет на лед в 18.08, Косторная — в 18.26, Трусова — в 18.30. (Екатерина Беспалова)