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Фанаты Загитовой, Трусовой и Косторной подготовили своим кумирам яркую поддержку. Фото

14:40
Баннеры болельщиков. Фото "СЭ" Баннеры болельщиков. Фото "СЭ" Баннеры болельщиков. Фото "СЭ" Баннеры болельщиков. Фото "СЭ" Баннеры болельщиков. Фото "СЭ"
Баннеры болельщиков. Фото "СЭ"
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За 3,5 часа до начала женской короткой программы на контрольных прокатах в Лужники поклонники начали размещать еще на пустой арене баннеры в поддержку любимых фигуристок.

Активнее всех оказались фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой, двукратной чемпионки среди юниоров Александры Трусовой и победительницы юниорского Финала «Гран-при» — 2018/19 Алены Косторной.

Загитова выйдет на лед в 18.08, Косторная — в 18.26, Трусова — в 18.30. (Екатерина Беспалова)

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