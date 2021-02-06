Фанаты высыпали гору бананов на лед после проката Трусовой

Выступление Александры Трусовой на командном Кубке Первого канала по фигурному катанию фанаты встретили массовой акцией. После окончания проката болельщики бросили несколько десятков мягких игрушек в виде бананов.

Гора бананов после проката Трусовой pic.twitter.com/1DADu0DyfP — Lublineс93 (@Lublinec931) February 6, 2021

Любопытно, что бросали «бананы» из сектора команды Алины Загитовой «Красная машина», в то время как Трусова выступает за «Время первых» Евгении Медведевой.

Трусова получила за чистый прокат с двойным акселем, тройным флипом и каскадом тройной лутц+тройной тулуп 77,86 балла.

Пока команды Загитовой и Медведевой после коротких программ идут практически в одни баллы.

(Дмитрий Кузнецов)