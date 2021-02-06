Фанаты высыпали гору бананов на лед после проката Трусовой
20:40
Выступление Александры Трусовой на командном Кубке Первого канала по фигурному катанию фанаты встретили массовой акцией. После окончания проката болельщики бросили несколько десятков мягких игрушек в виде бананов.
Любопытно, что бросали «бананы» из сектора команды Алины Загитовой «Красная машина», в то время как Трусова выступает за «Время первых» Евгении Медведевой.
Трусова получила за чистый прокат с двойным акселем, тройным флипом и каскадом тройной лутц+тройной тулуп 77,86 балла.
Пока команды Загитовой и Медведевой после коротких программ идут практически в одни баллы.
(Дмитрий Кузнецов)
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