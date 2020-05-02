Фанаты создали петицию с требованием прекратить нападки на Медведеву

Фанаты российской фигуристки Евгении Медведевой создали петицию на сайте Change.org с просьбой перестать предъявлять ей беспочвенные обвинения.

«Мы, болельщики фигурного катания, хотим выразить свое недовольство относительно беспочвенного разведения травли российской фигуристки Евгении Медведевой в средствах массовой информации. Ей предъявляются ничем не подтвержденные обвинения, размещение которых приводят к публичному унижению спортсменки, — говорится в тексте петиции. — Несколько дней назад в сети начали появляться единичные записи о том, что Евгения Медведева, которая в настоящий момент пребывает в Японии, проводит ледовые тренировки на японских катках, а также нарушает действующее законодательство Японии, установленное в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Данные обвинения никак не были подтверждены документально, а аккаунты, распространявшие их, уже удалены.

Мы возмущены тем фактом, что необоснованные мнения отдельных пользователей спровоцировали такую массовую информационную атаку со стороны российских СМИ. Распространение ложной информации, публичная клевета и унижение чести и достоинства личности преследуются уголовным кодексом Российской Федерации.

Мы убедительно просим прекратить распространение ложной информации про российскую фигуристку Евгению Медведеву, удалить все новостные статьи, так или иначе связанные с этим резонансом, и призываем впредь тщательнее проверять поступающую по вашим источникам информацию. Тысячи российских и иностранных болельщиков, в том числе и японских, уже высказали свое настоящее мнение в сети и активно поддержали Евгению в этой непростой ситуации».

1 апреля россиянка прибыла из Канады в Японию, где в июне должно было состояться ледовое шоу с ее участием. В середине апреля стало известно, что спектакль перенесли на 2021 год.

Медведеву обвиняют в подпольных тренировках и нарушении карантина. За дело?