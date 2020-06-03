Максим Траньков в интервью «СЭ» высказался о проблеме ненависти в соцсетях и вспомнил, как сам испытал на себе нападки интернет-пользователей. По словам двукратного олимпийского чемпиона, за угрозы в Сети необходимо наказывать.

— Свобода интернета не предполагает экстремизм. То, что связано с угрозами жизни, надо отслеживать по IP-адресу. Существует же киберполиция. Но, к сожалению, момент уже упущен. Я говорил год — полтора назад, что нужно это дело останавливать. Строго говоря, фанаты согласно научному определению в психологии — не совсем здоровые люди (Траньков — дипломированный психолог. — Прим «СЭ»). В наше время были скорее болельщики, поклонники фигурного катания. Сейчас комментирующие люди и даже берущие интервью журналисты не всегда вспоминают, какой год рождения написан в паспорте фигуриста и к чему могут привести неосторожные слова.

Когда мы встали с Татьяной Волосожар в пару, движение хейтеров только начиналось. Но уже была куча разговоров: «Траньков Машу Мухортову бросил, встал с какой-то сельской украинкой, они корявые, горбатые». Нас уже всерьез начали поливать в кулуарах другие тренеры. Так что мы просто вышли из соцсетей и перестали читать прессу. После серебра на чемпионате мира все подзаткнулись. Причем те же, кто писал гадости, подходили поздравлять. Все эти форумы ничего в себе не несут. Единственный совет молодым спортсменам — выбросить все это в мусор. Ни на одну миллиардную процента в карьере просмотр соцсетей не поможет. (Дмитрий Кузнецов)

Полную версию интервью Транькова читайте вскоре на сайте «СЭ»