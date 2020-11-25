Фанаты оценили вид Загитовой в новом платье: «Глаз не отвести, огненный огонь»

Болельщики в Instagram оценили внешний вид ведущей шоу «Ледниковый период» Алины Загитовой.

Команда Загитовой опубликовала фото, на котором олимпийская чемпионка в ярком черно-белом платье и на коньках запечатлена на съемках нового выпуска проекта.

«Алина, бомбическая красавица!!! Великолепный образ, шик, блеск-красота!!!Звезда пленительного счастья, счастья любоваться такой красотой!!! АЛИНА, ТЫ СУПЕР!!!», — написала пользовательница под ником marinamelerif99916.

«А ноги какие, а прическа, а макияж», — отметила poliinaandreevaa.

«Алина очаровательна! Искупали мы ее в овациях на Гала, еще более счастливой была и на съемках. Красавица!», — написала в комментариях aljunya.

«Королева, моя Алиночка», — прокомментировала nurbolat.abylaikhan.

«Казалось бы такой простой образ, а Алина и в нем шикарна», — написала annydottom.

«Ну какая же Алинка красавица! Глаз не отвести! Просто огненный огонь», — прокомментировала sem_nana.