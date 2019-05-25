"Езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в 4 балла". Плющенко - о землетрясении

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Инстаграме рассказал о землетрясении, которое произошло во время шоу Fantasy on Ice в Японии. Из-за этого события выступление 36-летнего спортсмена было прервано.

- Сегодня на моем номере в шоу Fantasy on Ice начались толчки землятресения. Я езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в 4 балла, мое выступление перенесли на 30 минут. И такое бывает, - написал Плющенко.

Напомним, Плющенко также является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

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