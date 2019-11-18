«Ей будет очень сложно». Бутырская оценила перспективы Медведевой на чемпионате страны

Чемпионка мира-1999 в женском одиночном катании Мария Бутырская отметила, что Евгении Медведевой, занявшей второе место на московском этапе «Гран-при», будет нелегко попасть в сборную страны даже с чистыми прокатами.

— Ей будет очень сложно на чемпионате страны даже с таким катанием, которое было на этапе Гран-при, — цитирует RT Бутырскую. — Я очень хорошо отношусь к Жене, была действительно за неё рада, но с девочками: Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной — будет очень трудно бороться. У них просто большой запас прочности, могут что-то сорвать или не доделать, но оценка будет выше, чем у Жени. Всё равно надо бороться, потому что всякое бывает, кто-то может заболеть, предсказывать ничего нельзя. Но сложно будет.