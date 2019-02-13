Европейский юношеский олимпийский фестиваль: видеотрансляция короткой программы, прокат Щербаковой

13 и 14 февраля Сараво в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля пройдет турнир по фигурному катанию. Россию в женском одиночном катании представит чемпионка России Анна Щербакова. Фигуристка выступит в третьей разминке под номером 12.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Сараево, Босния и Герцеговина
Девушки
Короткая программа (Начало – 15.00 по московскому времени)
Третья разминка
12. Анна Щербакова (Россия)
Портал Teamrussia.pro проведет прямую видеотрансляцию короткой программы среди девушек
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