Европейский юношеский олимпийский фестиваль: видеотрансляция короткой программы, прокат Щербаковой

13 и 14 февраля Сараво в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля пройдет турнир по фигурному катанию. Россию в женском одиночном катании представит чемпионка России Анна Щербакова. Фигуристка выступит в третьей разминке под номером 12.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Сараево, Босния и Герцеговина

Девушки

Короткая программа (Начало – 15.00 по московскому времени)

Третья разминка

12. Анна Щербакова (Россия)

Портал Teamrussia.pro проведет прямую видеотрансляцию короткой программы среди девушек