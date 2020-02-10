Петербургский тренер Кирилл Давыденко рассказал «СЭ» о своем впечатлении от костюма Антона Шулепова, вызвавшего скандал в ISU. Шулепов подготовил программу на музыку из фильма «Список Шиндлера» и исполнял ее в робе «узника концлагеря». Его костюм сначала попал в номинацию в числе лучших работ года, но потом подвергся яростной критике и был исключен из конкурса ISU.

— Хейтеры всегда будут, и у нас, но больше было слов поддержки. Антону писали, и вроде бы даже еврейские сообщества его благодарили за память о таком событии. Никакого хейта в наших действиях не было. С помощью культуры движения мы хотели передать сюжет произведения.

— А вы поняли, почему тогда ISU убрал костюм из номинации на премию по итогам сезона и заменил другим, из короткой программы?

— Всех этих тонкостей не знаю. Если кому-то что-то причудилось, это их выводы. Надо тогда и фильм запретить, да? Историческое событие произошло, оно было.

— Много ранимых людей нынче в фигурном катании.

— Это их трудности. Причудилось — пожалуйста. (Дмитрий Кузнецов)

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