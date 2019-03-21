Евгения Тарасова: "Серебро – нормальный результат, китайцев можно побеждать чистым, стабильным, раскрепощенным катанием"

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомменнтировали свое выступление на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Пара лидировала после короткой программы, установив мировой рекорд – 81,21 балла. За прокат произвольной они набрали 147, 26 балла, 228,47 в сумме.

Россияне установилм мировой рекорд по сумме баллов за две программы, который через несколько минут обновили триумфаторы турнира – Суй Вэньцзинь и Хань Цун – 234,84 балла.

– Мы довольны, мы справились со своей задачей откатать обе программы чисто, – приводит ТАСС слова Тарасовой. – В произвольной у нас была небольшая помарка, но все элементы были сделаны, это хороший шаг для нас – мы справились с обеими программами на главном старте сезона. Серебро – нормальный результат, китайцев можно побеждать чистым, стабильным, раскрепощенным катанием.

Я хочу сказать спасибо тренерам, что они продолжали верить в меня, несмотря на мои ошибки. Перед чемпионатом к нам вплотную присоединилась Нина Михайловна Мозер, она внесла свою весомую лепту. Мы рады, что все сложилось так, как сложилось.

Морозов добавил, что их паре пришлось нелегко на том турнире.

– Было сложно, боролись за многие элементы, – сказал Морозов. – Но мы выдержали и дальше будем использовать опыт этого чемпионата. У нас был сумбурный сезон.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире