Евгения Тарасова: «Чуть не хватило до золота. Зато теперь у нас полный набор медалей»

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале прокомментировали свое выступление на чемпионате Европы-2020. Они заняли второе место в парном катании.

Евгения Тарасова: — Да, нам чуть не хватило до золота. Зато теперь у нас есть полный набор медалей. Две золотые, две бронзовые, две серебряные.

Владимир Морозов: — Любимых элементов у нас нет. Мы любим всю программу, от и до. Это единый образ, который нужно пережить. О чем наши программы? Короткая программа у нас — это классика, Болеро. Произвольная — кавер итальянской песни Ti Amo. Там уже про отношения.

Весь пьедестал в парном катании заняли российские фигуристы. Победили Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.