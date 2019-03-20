Евгения Медведева: "Я выступаю для истории фигурного катания"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подвела итоги своему выступлению в короткой программе на чемпионате мира в Японии. По итогам короткой программы россиянка занимает четвертое место.

– Все знают, что этот сезон для меня был морально сложным. Но сейчас я привыкла к своей новой команде – она дает мне громадную поддержку. Хочу сказать, что я абсолютно счастливый человек. Как спортсменка я исполнила все свои мечты – вступала на Олимпиаде, привела оттуда две медали, два раза выигрывала чемпионат мира… А сейчас я просто выступаю для себя, для своих родных, для публики, и в какой-то степени – для истории фигурного катания. Хочется двигаться намного дальше вперед и учить сложные элементы. (Дмитрий Кузнецов)

Евгения Медведева: "На тренировках я выполняю эту программу в два раза лучше"

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