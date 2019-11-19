Евгения Медведева: «Я выхожу не только «рвать», но и получать удовольствие»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала гостьей передачи «Доброе утро» на Первом канале, в которой рассказала о том, с какого момента начала по-настоящему проживать свои программы.

— У меня начало это открываться только на Олимпиаде в Пхенчхане, — рассказала фигуристка. — Я выхожу не только «рвать» и делать элементы, но получать удовольствие и чувствую, что зрители отвечают тем же.

19 ноября Медведевой исполнилось 20 лет. Фигуристка также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20