Евгения Медведева: "Я сейчас не катаюсь, мне запрещено"

Российская фигуристка Евгения Медведева на встрече с болельщиками в Москве заявила, что до сих пор ощущает последствия травмы, полученной на чемпионате мира.

– Я каталась на чемпионате мира на обезболивающих, и мне до сих пор запрещено прыгать. Сейчас я не катаюсь, – рассказала Медведева. – Поэтому в Москве я морально отдыхаю, вижусь с друзьями, в том числе с теми, кого вообще в жизни не видела. Приходится встречаться даже ночью. Ничего особенного, гуляем, ходим в кафе.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. На прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме 19-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль. (Дмитрий Кузнецов)

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