Евгения Медведева: "Я не зациклена на медали"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свой прокат короткой программы на соревнованиях в Сайтаме и рассказала о настрое на произвольное выступление. По итогам короткой программы на чемпионате мира россиянка стала четвертой.

– Цель на произвольную программу – показать свой максимум, откатать чисто и завершить выступление с позитивными эмоциями. Сейчас я абсолютно другой человек. Может быть, со временем я смогу объяснить, в чем именно… Думаю, что я стала намного взрослее, сдержаннее, и мне предстоит еще большой путь для реализации себя. Уверена, что еще моя личность будет меняться. Но сейчас я счастлива, и единственное, что я хочу – просыпаться с утра и идти на тренировку, и следующий день начинать точно так же.

Хотелось бы огородить себя от всего негатива, который скапливается в социальных сетях. У меня это получается, мои родные помогают. Я готова учиться всему новому. В этом межсезонье отдых мне вообще не светит. Отдыхать не хочется. Наоборот – хочется работать. Я пока не достигла своего потолка. Знаю, что я могу быть намного лучше. У меня никогда не было зацикленности именно на медали. Например, после Олимпиады я ни о чем не жалела, так как сделала свой максимум, откатав чисто. (Дмитрий Кузнецов)

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