Евгения Медведева: «Я довольна, это для меня успех»

Россиянка Евгения Медведева, занявшая второе место на этапе «Гран-при» в Москве, поблагодарила болельщиков.

— Я рада, это максимум, который я могла показать в этот момент, — сказала Медведева. — В какой-то мере это успех. Но это точно не подарок на день рождения (19 ноября фигуристке исполнится 20 лет. — Прим. «СЭ»).

Финал «Гран-при»? Давайте посчитаем, второе и пятое место... Я не прикидывала расклады, ни до этапа, ни вчера. Просто пришла в номер и выбросила из головы короткую, чтобы морально собраться на произвольную. Спасибо публике, что так меня приняли. (Дмитрий Кузнецов)

Гран-при России по фигурному катанию: расписание и трансляции