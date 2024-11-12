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Сегодня, 12:15

Евгения Медведева выступит под живой вокал российских звезд в своем ледовом шоу

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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгения Медведева пригласит известных российских исполнителей выступить на своем юбилейном вечере 15 ноября на «ЦСКА-Арене». Прославленная фигуристка отмечает 25-летие и готовит масштабное ледовое шоу. В нем спортсменка планирует выступать под живой вокал.

За музыкальную часть будут отвечать группа Artik & Asti, Мария Зайцева, Антон Токарев, Тима Акимов, Alika, Аделия Загребина и скрипач Эдгар Акобян. Например, Антон Токарев представит свою версию хита «Седьмой лепесток», которая долго время была в топе российских музыкальных чартов. Мария Зайцева исполнит кавер на хит «Diamonds» певицы Rihanna, а победительница девятого сезона «Голос. Дети» Аделия Загребина удивит кавером на нетленку группы Radiohead — «Creep». Песни из сет-листа входят в число любимых у именинницы, говорят организаторы.

— В прошлом я уже несколько раз каталась под живой вокал. Считаю, что мне повезло, потому что это совершенно другие ощущения. Ты буквально сливаешься с музыкой, можешь гораздо глубже передать образ, по-новому рассказать свою историю зрителю. Поэтому, когда мы начали готовить эту программу, мне захотелось привлечь несколько исполнителей. Всех ребят, которые присоединятся ко мне в этот вечер, я считаю очень талантливыми. Ну, и не буду скрывать, что песни мы выбирали вместе. С каждой из них у меня связаны какие-то собственные воспоминания. Порой, очень личные, но думаю, что сейчас я готова поделиться ими с другими, — призналась Евгения.

Помимо самой Медведевой, на лед в шоу выйдут и другие чемпионы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие

— Программа построена на моей биографии. Можно сказать, что я подвожу итоги, и это шоу — мой подарок самой себе на День рождения. Впрочем, конечно, не только себе, но и всем зрителям, — анонсирует шоу Медведева.

Юбилейное шоу Евгении Медведевой состоится 15 ноября на «ЦСКА Арене». Стоимость билетов — от 1000 рублей.

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Евгения Медведева
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