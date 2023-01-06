Медведева выступила на двух шоу в Подмосковье в -23

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила на двух шоу «Ледниковый период. Чемпионы» в подмосковных Ногинске и Павловском Посаде. Шоу проходили на открытых катках, температура в момент выступлений составляла -23-24 градуса по Цельсию. Несмотря на это, мероприятия прошли с аншлагом.

Медведева, правда, отказалась от многооборотных прыжков. Один из номеров двукратная чемпионка мира откатала под вокал оперной певицы Хиблы Герзмавы.

Всего за день члены команды Авербуха, включая Медведеву, откатали четыре шоу — в 11:30 и 15:00 они показывали в «Лужниках» сказку «Волшебник из Страны Оз». Шоу в Подмосковье состоялись в 19:00 и 21:00.