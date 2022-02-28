Евгения Медведева выложила танец под песню из «Титаника»

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в TikTok танец под песню из фильма «Титаник».

22-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира. Она переехала в Канаду после Олимпиады 2018 года, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. В сентябре 2020-го она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор так и не выступала на соревнованиях.

В последнее время она была участником шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным. На Олимпиаде-2022 Медведева была корреспондентом Первого канала.