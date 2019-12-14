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Евгения Медведева: «Всем умникам, которые наезжают на Лизу, лучше бы закрыть пищалку»

03:11
Комментарий Евгении Медведевой под постом Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Комментарий Евгении Медведевой под постом Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
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Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала Елизавету Туктамышеву. Ранее в Instagram появилось видео, в котором выступление Туктамышевой сопровождалось положительными комментариями, а кадры общения Медведевой и тренера Татьяны Тарасовой — оскорбительными.

«Лиза, все будет хорошо! А всем умникам, которые наезжают на Лизу, лучше бы закрыть пищалку. Не трогайте человека и не осуждайте за то, что она не делала», — написала Медведева в комментариях под постом на странице Туктамышевой, которая опубликовала видеообращение по поводу скандального ролика и принесла извинения.

На канале Туктамышевой появилось видео с оскорблением Медведевой. Фигуристка утверждает, что она ни при чем

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