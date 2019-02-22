Евгения Медведева: "Все мягкие игрушки будут доставлены в детский дом"

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что мягкие игрушки, подаренные фанатами на финале Кубка России, передаст в детский дом Великого Новгорода. Медведева выиграла турнир, ставший последним перед объявлением состава на чемпионат мира.

- Все мягкие игрушки будут доставлены в великоновгородский детский дом, - сказала Медведева в прямом эфире в Инстаграме. - Вы можете представить, сколько радости вы доставили не только мне, но и многим детям, у которых нет возможности видеть родителей каждый день. Можно сказать, что этот старт не прошел даром, мы сделали огромное дело.

Все игрушки я перебрала лично, все письма прочитаны, отобраны, в детский дом пойдут только отдельные мягкие игрушки.